Pratique du Rugby à Ziguinchor : Les professionnels réclament un stade adéquat

"Le rugby est là, mais l'accompagnement manque", affirme Assane Diatta, président de "Casamance Rugby", la ligue régionale de rugby et président de Acaton Sporting Club, premier club de rugby en Casamance. Selon Diatta, le problème fondamental pour la pratique de ce sport c'est le terrain, une aire de jeu.





"On s'entraîne au terrain de Néma et tout le monde sait que c'est le Casa Sport qui est prioritaire sur ce terrain", confie Assane Diatta. Ainsi, le président de Acaton Sporting Club révèle qu'il est difficile d'œuvrer dans ces conditions. Il précise qu'il lui arrive souvent de revoir son planning. "Parfois je viens en tant que coach avec mes plans. J'ai besoin d'un grand terrain. J'arrive, je trouve que le terrain est occupé, et donc il faut changer tous les plans; aller travailler sur un petit terrain, faire des ateliers", relate t-il pour expliquer les difficultés que les pratiquants du rugby subissent.





Pour ces rugbymen, la nécessité d'avoir un terrain adéquat, mais aussi un accompagnement en équipements sont impératifs, confie-t-il à l'occasion d'une remise de matériels, d'équipements sportifs complets au premier club de rugby en Casamance. Khalidou Sonko natif de la région et joueur de rugby en France a équipé ce club et s'est dit outré de voir les jeunes joués "pieds-nus, en tee-shirts, pantalons jeans". Cette manière de pratiquer le rugby n'est pas conforme selon lui. Ces jeunes pratiquants ont besoin des ces équipements, tout le matériel nécessaire pour se dérouler tranquillement sur le terrain, dit-il.