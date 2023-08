Pré-Qualifications aux JO 2024 : le programme complet des Lions du basket

La course pour une qualification aux JO 2024 (Paris) démarre pour les Lions du basket ce lundi au Nigeria, hôte du Tournoi de pré-qualification (TQO). Celui-ci (14-20 août) regroupe huit équipes réparties en deux groupes.



Dans la poule A, on retrouve le Sénégal, le Nigeria, l’Ouganda et le Mali. Le Cameroun, la RD Congo, la Guinée et la Tunisie forment la poule B.



Les Lions ouvrent le bal face aux Tigers nigérians, ce lundi (17h GMT). Ils affronteront l’Ouganda demain, mardi (20h) avant de faire face au Mali pour la dernière journée, jeudi prochain (14h).



Les deux premiers de chaque groupe s’affronteront en demi-finales. Et le gagant de la finale rejoindra les vainqueurs des quatre autres TQO (2 en Europe, 1 en Asie et 1 en Amérique) pour le tournoi final de qualification aux JO Paris 2024.