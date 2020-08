Premier League: A la recherche d’un gardien, Chelsea vise Edouard Mendy

Le club anglais s’intéresse au portier de 28 ans pour la saison prochaine. Chelsea voudrait renforcer son effectif en recrutant un gardien de but suite à la baisse de forme notée chez Kepa Arrizabalaga.







Ses bonnes prestations avec le Stade Rennais font de lui l’un des meilleurs gardiens de la Ligue 1. Pour sa première saison avec les bretons, il a disputé 24 matchs en Ligue 1, a effectué 9 clean sheets et 19 buts concédés. Il a 95% sur les duels gagnés au total et 100% en duel aérie gagné, sa précision en demi-passe est à 87% et 48% pour les longues balles. L’ancien pensionnaire de Reims a joué grandement dans la bonne saison des Rouge et Noir qui ont terminé à la 3e place du classement avec seulement 8 matchs perdus.









Né en France, le portier des Lions de la Téranga n’a connu que le championnat français jusqu’ici. Mais Edouard Mendy était sur le radar de Chelsea avant de rejoindre Reims pour un montant non divulgué l’été dernier, comme l’a confirmé l’ancien entraîneur des gardiens du stade Rennais qui officie actuellement à Chelsea.





« Il a atteint la maturité, avec un parcours assez inhabituel, et c’est d’autant plus méritoire. Edouard Mendy est aujourd’hui, pour moi, le meilleur gardien du championnat de France. C’est ce que j’appelle un gardien proactif, très influent qui ne souffre pas du match. Reims a vraiment fait du bon boulot avec lui. Peut-être qu’à l’OM, ??ils n’ont pas pu déceler le talent qu’il avait en lui, mais ce n’était peut-être pas le bon moment aussi. En tout cas, c’est un grand gardien que l’on suit forcément en Premier League. Quand on est à près de 2 mètres (1m97), avec un tel jeu au sol, un tel placement et une telle prise d’initiative que lui, si les recruteurs ne le regardent pas, c’est qu’ils doivent changer de métier (rires) » a déclaré Christophe Lollichon l’année dernière.









L’heure a donc sonné pour Mendy dont les discussions ont entamé avec Chelsea. Frank Lampard étudie plusieurs dossiers actuellement mais les prix de vente sont parfois inaccessibles pour les Blues. L’on ne sait pas encore avec la saison qui attend le Stade Rennais avec la ligue des champions, si le club français serait prêt à vendre un de ses joueurs clés. Mais à ce joueur, tous les fans de Chelsea sont à la découverte d’Edouard Mendy.