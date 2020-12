Premier League : Arsenal tenu en échec par Southampton, Everton surprend Leicester

Arsenal n'avance guère. Mercredi soir, le club londonien s'est contenté d'un nul à l'Emirates Stadium contre Southampton (1-1), lors de la 13e journée de Premier League. Menés à la pause sur un but de Théo Walcott (18e), les Gunners s'en sont remis à Pierre-Emerick Aubameyang pour revenir à hauteur (52e), le troisième but en championnat de l'attaquant gabonais. Les joueurs de Mikel Arteta ont dû disputer la dernière demi-heure à dix pour une expulsion de Gabriel. Arsenal ne parvient plus à gagner et ne quitte pas la quinzième place avec 14 unités. Avec 24 points, les Saints de Ralph Hasenhüttl sont troisièmes, derrière Liverpool et Tottenham. Sur des buts de Richarlison (21e) et Mason Holgate (72e), Everton domine Leicester City au King Power Stadium (2-0). Les Toffees de Carlo Ancelotti sont cinquièmes avec 23 points, à seulement une longueur des Foxes de Brendan Rodgers (4es). Enfin, Leeds United s'est fait plaisir à Elland Road en battant Newcastle (5-2). Dos au mur à la pause, les Peacocks de Marcelo Bielsa ont marqué quatre buts en seconde période et s'éloignent sensiblement de la zone dangereuse.