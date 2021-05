Premier League : buteur, Alisson donne la victoire à Liverpool

C’est son gardien de but, Alisson, qui a inscrit le but de la victoire, de la tête, à la suite d’un corner (90+5e). Auparavant, Halk Robson-Kanu avait ouvert la marque pour West-Bromwich Albion (15e), et Mohamed Salah avait égalisé pour Liverpool (33e). Au classement, les Reds reviennent à un point de la 4e place occupée par Chelsea. À 2 journées de la fin, ils gardent donc une chance de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Mercredi, Liverpool ira jouer à Burnley, puis il accueillera Crystal Palace, lors de la dernière journée. - Source: Topmercato.com - Article: www.topmercato.com/278929-premier-league-buteur-alisson-donne-la-victoire-a-liverpool/