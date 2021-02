Premier League : Chelsea enfonce Tottenham

Dans le derby londonien de la 22e journée, Chelsea est allé logiquement gagner à Tottenham (1-0). Si les Blues remontent à la 6e place, les Spurs, battus pour la 3e fois d'affilée, sont désormais 8es.



Dans la course à l'Europe, à la Ligue des champions évidemment pour ces deux équipes, c'est Chelsea qui a, logiquement, réalisé la meilleure opération en s'imposant face à Tottenham (1-0), dans ce derby londonien pluvieux et sans passion.





Si tout se passe donc bien pour Thomas Tuchel, qui disputait sa troisième rencontre à la tête de sa nouvelle équipe (1 nul, 2 succès), cela devient franchement plus compliqué pour José Mourinho, dont l'équipe a enchaîné un troisième revers d'affilée, qui la fait reculer à la 8e place (un match de retard).





L'entraîneur portugais avait laissé Gareth Bale sur le banc, malgré l'absence sur blessure (cheville gauche) de Harry Kane et son organisation en 4-2-3-1, avec un Tanguy Ndombele en soutien de Carlos Vinicius, a souffert face au 3-4-3 privilégié par l'ancien coach du PSG.





Thiago Silva blessé





Les Blues ont outrageusement dominé la première période et, s'ils ont peiné à se montrer dangereux, ils ont été récompensés sur un penalty de Jorghino, consécutif à une faute stupide d'Eric Dier, taclant Timo Werner à retardement dans la surface (24e). Seule fausse note : la sortie prématurée de Thiago Silva, pour un problème musculaire, à la suite d'un dégagement acrobatique (36e).

Les Spurs, qui ont fait illusion sur des frappes de Son (5e) et Ndombele (20e), se sont décidés à évoluer plus haut, après la pause, ne se contentant plus d'attendre, mettant en place un gros pressing. Mais il s'est vite étiolé et ce sont les Blues qui auraient pu se mettre à l'abri si Callum Hudson-Odoi (54e), Werner (59e) et Mateo Kovacic (68e) n'avaient pas manqué de lucidité, et si Hugo Lloris n'avait pas ensuite sorti le tir croisé de Mason Mount (76e).





Alors, Tottenham a voulu y croire sur la fin, avec les entrées en jeu de Lucas et Erik Lamela (69e), mais c'est Vinicius qui a manqué l'égalisation, croisant trop sa tête (87e). Voilà comment le Chelsea de Tuchel n'a pas encaissé de but en trois rencontres et se replace en 6e position, à 2 points de West Ham (5e) et 4 de Liverpool (4e). Et, dernière bonne nouvelle de la soirée : N'Golo Kanté a retrouvé la compétition à la 73e minute (remplacement de Kovacic), après un mois d'absence (ischio-jambiers).





7



Chelsea est désormais invaincu depuis sept matches face à Tottenham (5 victoires, 2 nuls), toutes compétitions confondues.