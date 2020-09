Premier League : Chelsea s’impose à Brighton

Pour son entrée en lice dans cette nouvelle saison de Premier League, Chelsea et son armada de recrues onéreuses défiait Brighton et s'est imposé 3-1.



Chelsea était forcément attendu. Après un recrutement estival ayant dépassé les 220 millions d’euros, on avait hâte de voir cette formation des Blues en action. Et on a été quelque peu déçus. Lors du premier acte, ce sont les Seagulls qui se sont montrés les plus tranchants, se procurant de belles opportunités. Neal Maupay voyait sa tête passer au dessus sur un bon service de Lamptey, alors que la lourde frappe croisée du droit signée Alzate (35e) était difficilement repoussée par Kepa. Auparavant (21e), Werner était fauché par Ryan après une grosse erreur de la défense des locaux et le pénalty était transformé par Jorginho. 1-0, le score à la pause, contre le cours du jeu. Un score qui allait évoluer dans le second acte.













En effet, dès la 55e minute, un bel enroulé signé Trossard trompait la vigilance de Kepa après une jolie action des Seagulls (1-1). Une joie de (très) courte durée cependant. Puisque la frappe surpuissante du droit du latéral de Chelsea Reece-James permettait aux Blues de reprendre l’avantage quelques secondes après l’égalisation des locaux (1-2). Le match s’emballait et trois minutes après ces deux réalisations, Dunk ratait un but tout fait pour Brighton, ne cadrant pas une tête à six mètres des cages gardées par Kepa. Une maladresse punie par les Blues (66e) avec le but du 1-3 inscrit grâce à une frappe déviée de Kurt Zouma suite à un corner de Reece-James. Mieux organisés, les Blues ont dominé le reste du match, gérant leur avance face à une équipe de Brighton ayant laissé passé sa chance. Chelsea s’impose donc 3-1 et ce n’est pas grâce à ses attaquants onéreux, mais plutôt grâce à ses défenseurs buteurs.