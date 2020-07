Premier League : Klopp entraîneur de l'année en Premier League, Bielsa élu en D2

Au lendemain de la dernière journée de Premier League, l'association des managers a désigné ses lauréats.







Ce lundi soir, la League Managers Association remettait, à distance, ses trophées aux meilleurs entraîneurs de la saison 2019-2020. Et il n’y a pas eu de surprise, puisque pour la Premier League c’est Jürgen Klopp qui a été désigné manager de l’année après avoir gagné le titre de champion d’Angleterre avec Liverpool, un an après avoir décroché la Ligue des champions. Pour le Championship, c’est bien évidemment Marcelo Bielsa qui a remporté le prix de coach de la saison, El Loco ayant réussi à faire remonter Leeds en Premier League, qui plus est avec le titre de D2.