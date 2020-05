Premier League : la date de reprise aurait fuité !

Le milieu des Gunners, Dani Ceballos, aurait divulgué la date de reprise de Premier League.











La date de reprise du football anglais connue? La première phase du "Restart Project" a déjà commencé. Et dans une interview avec la radio espagnole RTVE, Dani Ceballos aurait peut être eu la langue un peu pendue. "Nous allons commencer une semaine en retard par rapport à ce qui se passe en Espagne, le 12 juin, et nous allons commencer la ligue le 20 aurait-il révélé. Nous avons réussi le test il y a 48 heures et les résultats de toute l'équipe étaient négatifs". Si aucun cas n'a été recensé à Arsenal, six cas ont été testés positifs parmi les 20 clubs de la ligue.





Rien d'officiel chez les représentants de la Premier League pour le moment. D'autant plus que le retour aux séances collectives se sont avérés compliquées. Certains joueurs auraient raillé le programme d'entraînements "Phase One Covid-19", le qualifiant "d'inutile" et "ridicule". Le spray désinfectant n'aurait pas arrangé les choses, rendant les ballons collants à cause de la chaleur. Mais les clubs de la ligue ont tous repris l'entraînement collectif par petits groupes, une étape qui vise à finir la saison. Reste désormais à voir si les paroles de Dani Ceballos sont véridiques.