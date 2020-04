Premier League : Le maire de Liverpool veut clore la saison

Joe Anderson, le maire de Liverpool, a expliqué ce jeudi qu'il craignait qu'une reprise de la Premier League, même à huis clos, entraîne des rassemblements sauvages de supporters près du stade d'Anfield. Il milite pour clore la saison.





Joe Anderson, le maire de Liverpool, a fait part de ses craintes quant à la reprise de la Premier League, même à huis clos. L'édile redoute l'apparition de rassemblements sauvages aux abords d'Anfield, le stade des Reds. « Même si les matches se déroulaient à huis clos, il y aurait plusieurs milliers de personnes qui se rassembleraient près d'Anfield, a estimé l'élu interrogé par la BBC. Il n'y a pas grand monde qui respecterait ce qu'on leur demande et qui resterait à l'écart du stade. Beaucoup de gens viendraient pour faire la fête, donc je pense que c'est une idée mort-née. »





La Premier League travaille actuellement sur un scénario baptisé « Project Restart » pour disputer les 92 matches de Championnat restant et mener la saison à son terme. Ce plan envisage notamment que les rencontres, réparties entre le 8 juin et le 27 juillet, se jouent dans un nombre de stades limités.





« Il n'en va pas que de Liverpool [...] mais au final il s'agit de santé et de sécurité et de la vie des gens »

Joe Anderson, le maire de Liverpool







« Je pense qu'il serait très difficile à la police de maintenir les gens à l'écart et de faire respecter la distanciation sociale s'ils font la fête devant Anfield, a ajouté Anderson. Ce serait grotesque. » Selon le maire de Liverpool « la meilleure chose à faire est de clore la saison. Il n'en va pas que de Liverpool - ils ont clairement remporté le Championnat -- [...] mais au final il s'agit de santé et de sécurité et de la vie des gens », a-t-il conclu.