Premier League : Le malien Yves Bissouma arrêté pour agression sexuelle

Polémique du côté de l'Angleterre. L'ancien joueur de Lille Yves Bissouma, aujourd'hui à Brighton, aurait été arrêté par la police selon The Sun.Quelques semaines après le scandale Benjamin Mendy, toujours en détention provisoire pour le moment, une autre sombre affaire d'agression sexuelle agite la Premier League depuis quelques heures. En effet, un incident a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi du côté de Brighton comme l'a relayé The Guardian. « Deux hommes ont été arrêtés après qu'une femme a déclaré avoir été agressée sexuellement dans un établissement de Brighton, aux premières heures de mercredi 6 octobre. Un homme dans la quarantaine et un homme dans la vingtaine, tous deux domiciliés à Brighton, ont été arrêtés et restent actuellement en garde à vue », a assuré la police.Et selon The Sun, l'identité d'un des deux hommes arrêtés ne serait autre qu'Yves Bissouma, le milieu de terrain de Brighton auteur de grosses performances depuis le début de saison. L'ancien milieu du LOSC aurait été vu, sortant de la discothèque menottes aux poignets. A la surprise générale des personnes présentes. « La boîte était pleine à craquer, c'était une soirée étudiante pour les premières années, et les gens ont été surpris de voir Bissouma débarquer. Et ils ont été encore plus choqués de le voir repartir plus tard avec des menottes. Ils étaient abasourdis », a révélé un témoin de la scène au Sun.