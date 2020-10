Premier League : Leeds et Manchester City se quittent sur un nul

Ce samedi, dans le cadre de la quatrième journée de Premier League, le Leeds de Marcelo Bielsa, promu cette saison, a accroché chez lui le Manchester City de Pep Guardiola, vice-champion en titre (1-1). Comme attendu, la rencontre a été riche en occasions.



Les retrouvailles entre Pep Guardiola et Marcelo Bielsa étaient très attendues. Elles n'ont pas déçu. Ce samedi, dans le cadre de la quatrième journée de Premier League, le Leeds du Loco a reçu les Citizens du Catalan. La rencontre, qui s'est conclue sur un match nul logique (1-1), a été remarquable d'intensité, opposant deux équipes tournées vers l'avant, développant un pressing étouffant, qui ont alterné les phases de domination. Les vingt-cinq premières minutes ont en effet porté la marque de City, qui, durant cette période, a monopolisé le ballon et multiplié les occasions, comme à son habitude. Raheem Sterling a converti en but cette mainmise en enchaînant des feintes et un joli tir enroulé du droit (0-1, 17e).





L'entrée décisive de Rodrigo





Puis, au coeur de la première période, les joueurs de Bielsa ont pris le contrôle de la partie, au point que, fait rare, les Citizens ont alors abandonné la balle à leurs adversaires. Profitant notamment des problèmes de placement des latéraux des Sky Blues (Kyle Walker et Benjamin Mendy), Leeds s'est montré dangereux à plusieurs reprises. Mais il a fallu attendre l'entrée en jeu de leur coûteuse recrue Rodrigo (56e) pour que les Peacocks égalisent : alors qu'il venait de toucher le poteau, l'Espagnol a marqué sur corner en profitant d'un cafouillage et d'une mauvaise sortie d'Ederson (1-1, 59e). Dans le dernier quart d'heure, les hommes de Bielsa, manifestement fatigués, ont reculé, ce qui a permis à City de multiplier les frappes au but... En vain. Au final, ce match nul confirme à la fois le bon début de saison de Leeds (5e) et les doutes qui entourent les joueurs de Guardiola (10es), après leur lourde défaite à domicile face à Leicester le 28 septembre (2-5).