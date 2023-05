Premier League : Leeds et Newcastle dos à dos

Leeds et Newcastle s’affrontaient en ouverture de la 35ème journée de Premier League. Les deux équipes se sont livrées à un combat acharné. Mais aucune n’a réussi à s’imposer au final (2-2).



Un match nul qui n’arrange ni Leeds engagé dans la bataille pour le maintien en Premier League, ni Newcastle qui n’a pas encore assuré sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Après cette rencontre, les Magpies restent troisième avec trois points d’avance sur Manchester United et quatre points sur Liverpool au classement de Premier League. Mais ces deux équipe jouent plus tard et pourraient en profiter pour grapiller des points. Enfin côté Leeds, ce point pris permet à l’équipe de Sam Allardyce de revenir à un point de la 17ème place en attendant les matches de Leicester, Nottingham Forest et d’Everton.