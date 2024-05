Premier League : Les clubs vont voter pour supprimer la VAR dès la saison prochaine !

La VAR pourrait être supprimée en Premier League, dès le début de la saison prochaine. Les clubs voteront en juin pour conserver ou non l'assistance vidéo à l'arbitrage.













La VAR est un éternel sujet de discussion. Mise en place depuis plusieurs années pour aider les arbitres, l'assistance vidéo à l'arbitrage a permis de corriger de nombreuses erreurs. Mais elle a aussi généré de nombreuses controverses, car certaines erreurs subsistent et son utilisation est critiquable.





Le football est-il mieux depuis l'apparition de la VAR ? La question divise et elle va se poser pour les clubs de Premier League. Selon The Athletic, les formations de la première division anglaise voteront le 6 juin sur une proposition, soumise par Wolverhampton, visant à abolir l'assistance vidéo à l'arbitrage dès le début de la saison prochaine !













Le constat de Wolverhampton













«Il n'y a pas de reproche à faire - nous cherchons tous à obtenir le meilleur résultat possible pour le football - et toutes les parties prenantes ont travaillé dur pour faire de l'introduction d'une nouvelle technologie un succès. Cependant, après cinq saisons avec la VAR en Premier League, il est temps de mener un débat constructif et critique sur son avenir», estiment les Wolves dans un communiqué.













«Notre position est que le prix que nous payons pour une légère augmentation de la précision est en contradiction avec l'esprit de notre sport et, par conséquent, nous considérons que la VAR devrait être supprimée à partir de la saison 2024-2025», indique l'actuel 13e de Premier League. Pour cela, il faudra que 14 clubs au minimum (sur 20) se prononcent en faveur de cette mesure lors du vote qui aura lieu lors de l'Assemblée générale à Harrogate.













Un bilan plus négatif que positif ?