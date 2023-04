Premier League : les deux conseils de El Hadji Diouf à Iliman Ndiaye

Sheffield United retrouvera la saison prochaine la Premier League. Iliman Ndiaye fait partie des principaux acteurs de cette performance de l’équipe qui est assurée de finir deuxième de Championship, à deux journées de la fin.



À l’heure où l’attaquant des Lions fait l’objet de nombreuses convoitises, en Angleterre et ailleurs, alors qu’il tient son ticket pour la rugueuse Premier League, El Hadji Diouf lui a fait part de ses conseils. «C’est une très bonne nouvelle pour Sheffield United et Iliman Ndiaye, a d’emblée déclaré le footballeur en retraite dans les colonnes de Stades. Je suis content pour lui. Il va maintenant rejoindre un palier supérieur, très dur.»



Dans cette perspective, Diouf invite Iliman Ndiaye à « élever (son) niveau de jeu pour s’imposer, être plus tranchant ». « Il en a les qualités et les prédispositions », croit-il savoir.



Deuxième conseil de l’ancien buteur des Lions à propos de l’intérêt des clubs pour le joueur de 23 ans : «C’est à lui de décider. Je lui dis d’écouter son cœur. Mais (…) je lui dirais de rester et de miser sur la stabilité. Il ne faut pas oublier qu’il y a l’équipe nationale derrière. Et pour être international, il faut de la stabilité.»