Premier League: Liverpool chute encore à Anfield, face à Brighton

Ce mercredi, dans le cadre de la 22e journée de Premier League, Liverpool s'est incliné à domicile face à Brighton (0-1). Lors de leur précédent match à domicile, les Reds avaient déjà perdu contre Burnley (0-1).



Entre le 23 avril 2017 et 17 janvier 2021, le Liverpool FC a enchaîné 68 matches sans défaite à Anfield. Cette série impressionnante série a brutalement laissé place à un inquiétant enchaînement de deux défaites à domicile face à des formations de deuxième partie de tableau. Car, après s'être inclinés chez eux le 21 janvier contre Burnley (0-1), les Reds ont de nouveau chuté, face à Brighton (0-1), ce mercredi soir, dans le cadre de la 22e journée de Premier League. Ce nouveau revers risque de peser lourd dans la course au titre, dont le LFC semble pour l'heure écarté. Les joueurs de Jürgen Klopp pointent désormais à la quatrième place, à sept points des leaders, Manchester City, qui a joué un match en moins et qui se déplacera dimanche à Anfield en pleine confiance, après s'être aisément imposé ce mercredi à Burnley (0-2).









Shaqiri très décevant





Les Reds, eux, naviguent en plein doute: leur défaite face à Brighton répond en effet à une certaine logique. A l'image d'un Xherdan Shaqiri très décevant, ils ont en effet manqué d'idée et d'énergie, tandis que les Seagulls ont parfaitement défendu et marqué à l'issue d'une jolie séquence: une sortie de balle parfaitement maîtrisée a permis à Solly March d'adresser un long centre en direction de Dan Burn, qui a remis de la tête vers Steven Alzate, dont la reprise a trompé avec réussite Caoimhín Kelleher (0-1, 56e). Brighton, qui avait battu Tottenham à domicile le 31 janvier (1-0), enchaîne donc une deuxième victoire de rang face à un adversaire prestigieux, passant ce mercredi de la 17e à la 15e place du Championnat. A noter que, dans la soirée, Everton (6e) s'est imposé (2-1) à Leeds (6e), tandis que West Ham (5e) l'a emporté (3-1) à Aston Villa (9e).