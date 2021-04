Premier League : Pape Matar Sarr très convoité

Devenu international sénégalais à 18 ans quatre mois seulement après ses débuts en Ligue 1 avec le FC Metz, le jeune Pape Matar Sarr n’a pas mis longtemps pour se faire une réputation et attirer les convoitises des plus grands clubs français et Européens. Manchester United fait partie de cette liste impressionnante rapporte le Mail on Sunday.





Avec un profil box-to-box, Pape Matar Sarr dispose des qualités pour réussir en Premier League. Interrogé sur l’avenir de son joueur, Frédéric Antonetti, l’entraîneur du club lorrain, est resté évasif : « Nous avons déjà beaucoup de nos joueurs qui sont convoités » avait-il déclaré. En France notamment, l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais seraient intéressés par le milieu de terrain messin.





Pape Matar Sarr a signé un contrat de cinq ans avec le FC Metz l’année dernière, mais les Lorrains doivent maintenant lutter pour conserver l’un de leurs actifs précieux dont la valeur est estimée à 3 millions d’euros pour le moment par Transfermarkt. Le natif de Thiaroye a marqué 3 buts pour Metz cette saison sur un total de 19 apparitions. Outre Manchester United, Chelsea, Everton et Leicester City suivent avec attention les performances du jeune Sénégalais qui est arrivé en France en provenance de Génération Foot au Sénégal.