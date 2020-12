Premier League : Remplacé par Salah, Mané s’agace malgré son but

Auteur d’un but et d’une passe décisive lors de la démonstration (7-0) des Reds face à Crystal Palace de Kouyate, Sadio Mané n’a pourtant pas été si heureux.Remplacé par Salah à la 57e minute, le sénégalais n’a pas apprécié le choix de son entraîneur. Et l’expression du visage de l’enfant de Bambaly démontrait toute sa frustration.Avec ce succès, Liverpool continue sa marche en avant en creusant l’écart au classement.Seuls leaders, les hommes de Klopp relèguent Tottenham de 6 points.Cheikh kouyate à été remplacé à la 63e minute.