Premier League : Sadio Mané offre la victoire aux Reds, Namphalys la tête hors de l’eau

La victoire en finale de la Can 2021 qui s’est jouée cette année, au Cameroun, a, semble-t-il, dopé le moral de certains Lions, notamment ceux qui évoluent dans le championnat anglais. Depuis leur retour triomphal à la plus prestigieuse compétition africaine, Sadio Mané et compagnies sont en train de briller en Premier League.







Pour le compte de la 28e journée qui a démarré, ce samedi, l’attaquant de Liverpool, qui est sur une dynamique étincelante, a encore marqué l’unique but de la rencontre qui opposait les siens à West Ham. C’est son 12e but de la saison. Il permet ainsi aux Reds (2e du classement) de totaliser 63 points et revient provisoirement à 3 points du leader Manchester City.





Son compatriote, Nampalys Mendy, qui a été pendant longtemps écarté du groupe de performance de Leicester, a renoué avec la compétition lors de la réception de Leeds. Le milieu des Lions a joué son premier match de championnat cette saison avec les Foxes. Il est entré à la 75e minute de jeu et a participé à la victoire de Leicester (1-0).





Les bonnes notes obtenues à la Can ont sans doute permis à Nampalys Mendy de retrouver le sourire dans l’entrejeu de Leicester