Premier League : Sadio Mané permet à Liverpool d’arracher le nul contre City

Match à haute intensité entre Manchester City et Liverpool ce dimanche 10 avril. Les Citizens ont ouvert le score très tôt dans ce match (5e minute) par l’entremise de Kevin De Bruyne. Les Reds recollent au score quelques minutes plus tard (13e) grâce à une réalisation de Diogo Jota. Dominateurs sur tous les compartiments du jeu dans cette première période, les hommes de Pep Guardiola vont inscrire leur deuxième but à la 37e minute. C’est sur un score de 2 buts à 1 que les deux équipes ont été envoyées aux vestiaires.





En seconde période, les hommes de Jurgen Klopp décident de réagir. Trouvé seul au point de pénalty sur une passe de Mohamed Salah, Sadio Mané ne tremble pas, crucifie Ederson Moraes et inscrit son 13e but de la saison en Premier League. L’international sénégalais va céder sa place à la 85e minute, remplacé par Roberto Firmino. Le score ne bougera pas malgré une grosse occasion de Riyad Mahrez en toute fin de match.