Premier League : Une pétition demande l'exclusion d'Haaland le ''robot''

C'est non sans un certain goût pour la blague qu'une pétition a vu le jour en Angleterre mercredi, réclamant l'exclusion d'Erling Haaland de la Premier League. Finalement supprimée, elle avait atteint les 2 millions de signatures.





On n'est pas près de s'en lasser. Arrivé cet été dans le Nord de l'Angleterre, Erling Haaland rayonne, impressionne, cartonne. Le géant norvégien de Manchester City écoeure, aussi, les supporters des autres équipes. C'est dans cette idée, et probablement dans une forme d'hommage, un peu, que certains fans ont lancé mercredi soir une pétition réclamant ni plus ni moins son exclusion de la Premier League. Le motif invoqué ? "C'est un robot et non un humain", a-t-on pu lire pendant plusieurs heures sur le site du gouvernement anglais.





Avant d'être (sans surprise) supprimée de la plateforme, celle-ci a eu le temps d'atteindre les quelques 2 millions de signatures et de faire sourire probablement autant de personnes, sinon plus. L'occasion toute trouvée pour Peter Crouch, ancien attaquant de Liverpool et de l'Angleterre, d'y aller lui aussi de sa petite boutade. "Il faut juste marquer moins de buts, c'est comme ça que je m'en suis sorti", a plaisanté Crouch sur twitter, lui qui fut (entre autre) célèbre pour sa danse... du robot.