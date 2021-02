Première journée triathlon : Le Rs Yoff se pare d’or

Après une année sabbatique due à la pandémie de la Covid-19, la Fédération sénégalaise de triathlon (Fstri) a organisé, dimanche, au stade Léopold Sédar Senghor, la 1re journée du championnat national.Une compétition qui s’est tenue sous le format de duathlon (course à pied – vélo - course à pied). Elle a été remportée, chez les seniors hommes et dames, par le Rs Yoff. C’est Erica Trauba (43’’24’’46) chez les dames et Mamadou Diop (37’09’’21) chez les hommes qui ont permis au Rs Yoff de décrocher 2 médailles d’or.Cinquante-huit triathlètes ont pris part aux trois courses avec les catégories juniors (U19), seniors (19 ans et plus) et le relais.La Fédération a profité de l’occasion pour lancer officiellement le projet «Dakar 2022», qui vise la massification de la pratique du triathlon au Sénégal. Mais aussi la détection et la préparation de jeunes triathlètes capables de représenter le Sénégal aux prochains Joj-2026.