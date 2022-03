[Vidéo] Première mi-temps : Comment les supporters sénégalais sont parvenus à déstabiliser les Egyptiens

L’arroseur arrosé, serait-on tenté de dire. Comme promis sur les réseaux sociaux, après avoir vu le traitement réservé aux Lions au Stade International du Caire, les Sénégalais sont sortis en masse, le mardi 29 mars 2022, pour prendre d’assaut le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ce, en vue de galvaniser l’équipe nationale, battue, lors de la manche aller (1-0).



Munis de lasers, des ‘’assiko’’ (instrument de musique local) et de sifflets, ils ont annoncé les couleurs d’une rencontre électrique bien avant même le coup d’envoi. Lors des échauffements, ils ont jeté des bouteilles avant que la légende El hadj Ousseynou Diouf n'intervienne pour calmer les ardeurs. L’hymne national égyptien saboté par des supporters surexcités qui ont également maintenu la pression sur les arbitres pour déstabiliser les joueurs de Carlos Queiroz.



Résultats : 1 but marqué par Boulaye Dia, dès la troisième minute de jeu et deux Pharaons sortis sur blessure. La bande à Mohamed Salah, visiblement dépassée par la situation, a livré une très mauvaise prestation dans cette première mi-temps.



En attendant, la reprise du match, l’équipe d’Aliou Cissé, dopée par les 50 mille Sénégalais dans les tribunes, semble avoir envie de gagner ce match avec la manière.