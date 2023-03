Première réaction de Balla Gaye 2 depuis sa défaite contre Boy Niang

Après sa défaite contre Boy Niang, le 1er janvier dernier, Balla Gaye 2 s’était emmuré dans le silence. Il est sorti du mutisme sur Lutte TV. C’est pour féliciter son adversaire et annoncé qu’il est à fond sur sa prochaine sortie contre Eumeu Sène, le 30 juillet.



«Je demande pardon à mes supporters, a d’abord lancé le Lion de Guédiawaye, repris par Record. J’ai vécu la défaite contre Boy Niang avec beaucoup de sérénité. J’ai souffert durant les entraînements pour remporter le combat, mais personne ne peut aller à l’encontre de la volonté divine.»



Balla Gaye 2 a ensuite confessé qu’il débordait de confiance : «Je ne dirais pas que je suis surpris par ma défaite, mais je pensais que même en dormant, je pouvais le battre. Mais je le félicite.»



Le fils de Double Less a tourné la page Boy Niang. Il regarde devant lui : «Je prie pour bien prendre en main le reste de ma carrière, travailler encore plus pour battre Eumeu Sène.»



Ce dernier a battu Balla Gaye 2 à deux reprises.