Préparation CAN féminine 2024 : Sénégal-Afrique du Sud décalé

L'équipe nationale féminine de football du Sénégal rencontre en amical l’Afrique du Sud. Une double confrontation dont le premier match initialement prévu le 31 mai prochain a été finalement décalé au 1er juin, et le second reprogrammé trois jours plus tard.





En revanche, rapporte LeQuotidien, l’heure (17 heures) et le lieu (stade Lat Dior de Thiès) demeurent inchangés.





Les Lionnes du Sénégal préparent la



CAN féminine Maroc 2024.