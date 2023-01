Préparation CHAN 2023 : Le Sénégal domine le Congo (1-0)

L’équipe nationale locale poursuit sa préparation pour le CHAN Algérie 2023 qui va démarrer le 13 janvier. Après le match nul contre le Niger (0-0), les Lions locaux étaient opposés ce lundi au Congo. Et les hommes du coach Pape Bouna Thiaw se sont imposés (1-0). C’est le milieu de terrain de Génération Foot Lamine Camara qui a marqué le seul but de la rencontre à la 5ème minute. Ainsi, le Sénégal termine sa préparation en Tunisie par une victoire. Pour rappel, l’équipe nationale locale, qui est logée dans le groupe B en compagnie de la RD Congo, de la Côte d’Ivoire et de l'Ouganda, disputera son premier match le 14 janvier contre la Côte d’Ivoire.