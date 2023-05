Préparation Coupe du Monde U20 : Le Sénégal battu par les USA (1-2)

L’équipe nationale du Sénégal des moins des 20 ans disputait cet après-midi un match amical contre les Etats-Unis.



Les hommes de Malick Daf, qui sont arrivés hier soir en Argentine, ont battu en match amical par les Etats Unis (2-1). C’est Souleymane Fall qui a marqué le but du Sénégal.



Pour rappel, dans cette 23ème édition de la Coupe du Monde des moins des 20 ans, organisée au pays de Lionel Messi, le Sénégal est logé dans le groupe C en compagnie de l’équipe d'Israël, du Japon et de la Colombie. Les Lionceaux jouent leur premier match le 21 mai contre le Japon.