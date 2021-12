Préparation des Lions pour la Can : De bonnes nouvelles pour Koulibaly et Ismaïla Sarr

L'état de forme des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal est rassurant. C’est du moins ce qu'a fait savoir le préparateur physique des Lions, Teddy Pellerin. D’après ce dernier, une série de tests a été effectuée en fonction du travail que les joueurs ont fait dans leurs clubs respectifs et de leur temps de jeu. Et les résultats sont satisfaisants selon Teddy Pellerin.

Abordant le cas Kalidou koulibaly, qui revient d’une blessure, le technicien reste optimiste. ‘’Il faut suivre Koulibaly en intégrant le protocole de son club sans laisser de marbre l'avis du staff médical de l'équipe du Sénégal qui le suit d’ailleurs de très près. Pour le moment, son état de forme donne de bonnes perspectives pour sa participation à la Coupe d'Afrique’’, confirme-t-il.

‘’Mieux l'Irm de contrôle de la cicatrisation de Coulibaly montre de bons signes. Donc pas d'inquiétude pour Kalidou. Mais il ne faut pas griller les étapes pour ne pas tomber dans une rechute à quelques jours du démarrage de la coupe d'Afrique’’ prévient le préparateur physique des Lions.

Teddy Pellerin a aussi donné des nouvelles du joueur de Watford, Ismaïla Sarr, qui est aussi blessé depuis presque un mois. L’ancien joueur de Génération foot pourrait aussi bientôt réintégrer le groupe. Mais le staff ne veut pas ‘’prendre le risque de compromettre sa carrière pour une Can.’’

Selon le technicien français, les staff médicaux des Lions et de Watford travaillent ensemble pour essayer d'avoir plus d'informations sur la blessure de Sarr. ‘’On sait qu'il doit retourner à Barcelone pour un examen. On est en relation très étroite avec Watford et avec le joueur. On a toujours bon espoir qu'il réintègre le groupe’’, confie-t-il.