Présidence de la CAF : Augustin Senghor rencontre le président du CNOSS, Mamadou Diagna Ndiaye

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, prend très au sérieux sa candidature à la tête de la Confédération africaine de football (CAF). En effet, après avoir été reçu par le chef de l'État, Macky Sall, il s'est entretenu, ce jeudi, avec le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye.





Une symbolique visite de courtoisie sous-tendue par un appel du candidat sénégalais à un soutien massif de la part du monde sportif. Comme annoncé lors de sa déclaration liminaire, le président de la FSF compte réunir toutes les forces vives autour de son projet dont l’objectif est de donner un nouveau souffle à la CAF.