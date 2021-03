Présidence de la CAF : Infantino et Motsepe, les raisons d’une alliance

Le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe et le président de la Fifa Gianni Infantino

Gianni Infantino, le président de la Fifa, multiplie les initiatives pour que le Sud-Africain Patrice Motsepe, son favori, soit élu président de la Confédération africaine de football, le 12 mars à Rabat.





Gianni Infantino ne doute de rien. Surtout pas de lui. Pendant des mois, le président de la Fédération internationale de football (Fifa), droit dans ses bottes, a expliqué à qui voulait l’entendre qu’il ne soutenait aucun des candidats engagés dans la course à l’élection pour la présidence de la Confédération africaine de football (CAF), le 12 mars prochain.





L’Italo-Suisse de 50 ans a longtemps fait mine d’avoir un faible pour le Mauritanien Ahmed Yahya. « Mais personne n’était dupe : Infantino penche depuis le début pour Patrice Motsepe », assure un ancien membre de la Fifa.





La dernière preuve tangible remonte au 28 février. Sous l’égide de deux émissaires de la Fifa – le Congolais Véron Mosengo-Omba, directeur des associations, et le Suédois Mathias Grafstöm, vice-secrétaire général – et de Fouzi Lekjaa, l’influent président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Motsepe, Yahya, Jacques Anouma et Augustin Senghor se sont réunis à Rabat.