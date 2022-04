Présidence de la Fédération Ivoirienne de Foot : Quand Patrice Motsepe milite pour Didier Drogba auprès de Alassane Ouattara

Patrice Motsepe milite pour Didier Drogba

Une coupe d’Afrique des Nations (CAN) s’achève, une autre se prépare. La prochaine messe du football se tiendra en Côte d’Ivoire en juin et juillet 2023. A cet effet, le président de la confédération africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe a effectué une visite dans le pays pour voir l’état d’avancement des travaux et échanger avec le chef de l’Etat Alassane Dramane Ouattara.





Lors du tête-à-tête entre les deux hommes, l’homme d’affaires sud-africain s’est dit rassuré par les avancées des travaux tout en précisant « qu’il restait quelques problèmes à régler ».





Autre point évoqué lors de cet entretien, l’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de Football (FIF) prévue le 23 avril prochain. Trois prétendants sont en course pour ce fauteuil : l’ancien vice-président de la FIF, Sory Diabaté ; Idriss Diallo et la légende du football ivoirien Didier Drogba.





L’ancien joueur de Chelsea serait vu comme le candidat idéal par la FIFA et la CAF. Le président de l’instance du football africain aurait profité de son entretien avec Alassane Ouattara pour plaider en faveur de l’ancien capitaine des éléphants. « Motsepe misait sur une intervention du pouvoir politique, en sachant qu’aucun des deux autres candidats n’était favorable à un tel scénario », révèle un membre du corps électoral relayé par Jeune Afrique.