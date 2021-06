Présidence de la Fsf : Mady Touré postule et propose le renouveau du foot sénégalais

Le consensus prôné par certains acteurs du football national, autour du président sortant Augustin Senghor, pour la prochaine Assemblée nationale de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), est voué à l'échec.



Car le patron de Génération Foot, Mady Touré, a déposé sa candidature ce jeudi auprès de la commission électorale.



Il a aussi déroulé son programme qui repose sur sept points : la nouvelle gouvernance, la nouvelle politique de marketing, les infrastructures, la politique de développement, le football féminin, un accord quadripartite fédération-collectivité locale-Etat-Fifa et la politique sociale.



‘’Mon expérience, ma détermination et mon vécu dans le football me poussent aujourd’hui à solliciter la présidence de la fédération (Fsf) pour le renouveau du football sénégalais. Le mandat de président dont j’ai l’honneur de solliciter sera marqué du sceau de l’efficacité et de la gestion axée sur des résultats’’, soutient Mady Touré.