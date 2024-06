Présidence de la Linguère de Saint-Louis : Amara Traoré Jette l'Éponge.









Amara Traoré, figure emblématique de la Linguère de Saint-Louis, a annoncé qu'il quittait ses fonctions de président du club. Cette information a été rendue publique par l'intéressé lui-même via les réseaux sociaux.





Dans une déclaration émouvante, Amara Traoré a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont soutenu son mandat. « Chers membres, supporters et amis de la Linguère de Saint-Louis, après six années de dur labeur à relever des défis et à m'investir dans la formation des jeunes de ma ville, il est temps pour moi de vous adresser ces mots de remerciement et d'adieu en tant que président de notre cher club », a-t-il déclaré.





Il a souligné son engagement à préserver l'héritage des Samba Linguère et a exprimé sa confiance en l'avenir du club, assurant que son successeur est prêt à poursuivre cette mission avec passion et détermination. « Afin de continuer le développement de notre club, un digne fils légitime, passionné et engagé, est prêt à tenir le flambeau pour que la Linguère de Saint-Louis puisse atteindre les plus hauts sommets du football africain », a-t-il ajouté.





Amara Traoré, qui a gagné la première édition du championnat professionnel en 2009 avec la Linguère, a également tenu à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à cette aventure : « Je remercie sincèrement tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de cette aventure : les membres du comité, les entraîneurs, les joueurs, les supporters et les bénévoles. Grâce à vous, nous avons bâti des fondations solides pour l'avenir de la Linguère de Saint-Louis. »





Son départ marque la fin d'une ère pour le club, mais ouvre également un nouveau chapitre prometteur. Le club, avec son nouveau leadership, vise à continuer sur la lancée des succès obtenus sous la présidence d’Amara Traoré. Les supporters de la Linguère de Saint-Louis attendent avec impatience de voir les prochaines étapes de cette transition.