Présidence du Gfc : Gakou a tourné la page, définitivement (communiqué)

Malick Gakou a définitivement tourné la page du Guédiawaye football club (Gfc). Dans un communiqué reçu, il réagit, par la voix de ses proches, à une interpellation sur les déclarations de Thialis."Le Président Malick Gakou déclare ne jamais avoir la volonté de revenir à la présidence du Gfc ni aujourd'hui ni demain. Après près de dix années de Présidence du Gfc, il a volontairement quitté la fonction de Président du Club depuis 2009. Et depuis, tout en aidant les différents Présidents qui lui ont succédé, il continue discrètement à appuyer le Club en qualité de fils de la ville. Et c'est dans ce sens que le club a sollicité et obtenu gracieusement le soutien de son jeune frère El hadji Ousseynou Diouf, double Ballon d'or africain pour en être le directeur sportif" explique-t-on dans les colonnes du texte.Le document d'ajouter : "Thialis a été son agent au Conseil Régional de Dakar, qu'il a toujours traité avec déférence. Il l'a retrouvé heureux comme président du club et l'encourage à poursuivre de discuter avec les dirigeants, s'il le souhaite, pour continuer sa mission qu'il connaît très difficile. Sa mission demeure de toujours de rassembler autour des objectifs du Cub". Malick Gakou, enfin, déclare " ne jamais se mêler de scories et invite Thialis à retirer ses propos en porte-à-faux avec la réalité de son action et de son rôle (...) pour le Gfc".