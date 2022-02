Primes des Lions : «Me Senghor ne gère que ses intérêts»

Mame Adama Ndour se dit dans les dispositions de tourner la page de la polémique des primes qu’il a contribué à alimenter. Mais, le troisième vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), qui a pointé des irrégularités dans la désignation des dirigeants ayants droit, n’entend pas s’asseoir sur ses principes.



«J’assume mes actes, c’est ma manière de manifester ce qui me déplaît, a martelé le dirigeant, interrogé par Stades après la réunion du Comité exécutif de la fédération tenue ce mardi 15 février et consacrée au bilan de la CAN. Si je sais qu’ils sont fautifs, je les pointe du doigt. Je n’ai rien à cacher, je suis direct dans mes propos.»



Mame Adama Ndour poursuit : «J’ai été au charbon pour Me Senghor, il ne devait pas regarder sans rien faire quand d’autres viennent m’écarter. Il ne gère que ses intérêts, mais dans la vie tout finit. Je ne peux pas comprendre qu’on prenne les premier et deuxième vice-présidents puis sauter le troisième. C’est au nom de quoi ?»



Il conclut : «C’est fini, on passe à autre chose. (…) Je suis conseiller du président Senghor et je ne veux pas le gêner. Mais qu’on n’oublie pas qu’il y a des limites dans toute chose.»