Prix Marc Vivien Foé 2024: Pierre-Emerick Aubameyang désigné meilleur joueur africain

Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant de l'Olympique de Marseille, a été honoré du prestigieux titre de meilleur joueur africain de la Ligue 1 pour la saison en cours, marquant ainsi sa deuxième victoire dans cette catégorie. Avec une impressionnante performance de 29 buts en 48 matchs toutes compétitions confondues, Aubameyang a su séduire les votants et s'est vu attribuer le prix Marc-Vivien Foé.Il succède à Chancel Mbemba.







L'élection, organisée par RFI et France 24, a réuni un jury composé d'environ 80 votants. Aubameyang a brillé avec 252 points, devançant Achraf Hakimi du PSG (136 points) et Nabil Bentaleb de Lille (112 points). Cette reconnaissance marque un moment de fierté pour l'attaquant gabonais, qui avait déjà remporté ce titre en 2013 lors de son passage à l'AS Saint-Étienne.





Dans une réaction à chaud, Aubameyang a exprimé sa joie et sa fierté : "Je suis très heureux et très fier de remporter ce prix. C’est la deuxième fois, forcément après tant d’années, revenir en France et gagner à nouveau ce prix c’est une fierté énorme. C’est tout aussi gratifiant. Je suis très heureux du parcours depuis. C’est l’aboutissement de cette saison et j’espère aller chercher un Ballon d'Or africain."