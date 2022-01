Prix The Best 2021 : Edouard Mendy parmi les 3 finalistes en lice pour le titre de meilleur gardien

Le gardien de but Edouard Mendy en lice pour le prix The Best Fifa

De la frustration à la consécration ? C’est le souhait d’Edouard Mendy qui vient d’être nominé, en compagnie de Gianluigi Donnarumma et Manuel Neuer, pour le trophée The Best dans la catégorie des meilleurs gardiens de l’année 2021.