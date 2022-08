Procès : nouveaux témoignages accablants contre Benjamin Mendy et son ami Louis Saha Matturie

Après quatre jours de pause, le procès de Benjamin Mendy a repris ce mardi 30 août à Chester. Pour l'occasion, deux plaignantes et amies du footballeur français ont raconté une soirée particulière. Leur témoignage, qui vise en particulier Louis Saha Matturie, fait froid dans le dos.

Cela fait déjà trois semaines que le procès contre Benjamin Mendy et son ami Louis Saha Matturie s'est ouvert, à Chester, au sud de Liverpool. Ces longues journées passées au tribunal entre témoignages accablants et récits glaçants commencent à montrer les liens clairs entre les victimes présumées et les deux co-accusés, qui cumulent 22 chefs d'accusation pour viols, violences et agressions sexuelles. Ce mardi 30 août, après quatre jours de pause, le procès s'est dirigé vers Louis Saha Matturie, un homme de 41 ans qui est mis en examen pour huit viols sur autant de femmes différentes.

L'une de ses victimes présumées, Woman Five (au Royaume-Uni, les victimes gardent leur anonymat) s'est déplacée en personne au tribunal pour raconter une soirée en particulier : celle du 23 juillet 2021. Ce jour-là, elle arrive chez Benjamin Mendy aux alentours de 18h00 pour "boire un verre et manger". Chez le champion du monde, se trouve également "Woman Four", qui l'a accusé de viol. Louis Saha Matturie, présenté comme "l'ami et l'assistant" du footballeur français, leur ouvre la porte. Et le piège se referme.

A l'intérieur du manoir, la fête bat son plein. Mais à un moment, Louis Saha Matturie demande à Woman Five de l'accompagner acheter de l'alcool. Elle refuse, mais il se fait pressant, elle finit par le suivre. Dans la voiture, ce dernier lui aurait "attrapé le cou de façon agressive pour la tirer vers son visage et mis son autre main sur ses cuisses". Woman Five a également raconté que Woman Four lui aurait dit : “Je redescends le changer, si je ne suis pas revenue dans cinq minutes, viens me chercher car Ben descend avec moi..”. Un nouveau témoignage qui s'accumule contre l'ancien champion du monde et son ami.