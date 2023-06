Prochain adversaire du Sénégal : Le Brésil corrige la Guinée (4-1).

Le prochain adversaire du Sénégal en amical, le Brésil, a fait une forte impression en dominant la Guinée sur le score de 4 à 1. Battue mercredi dernier par l'Égypte (1-2) en éliminatoires de la CAN, l'équipe guinéenne n'a pas pu rivaliser avec une belle équipe brésilienne, même en l'absence de son joueur vedette Neymar Jr. Les Brésiliens étaient supérieurs dans tous les compartiments du jeu et ont ouvert le score à la 27ème minute grâce à Joelinton. Trois minutes plus tard, Rodrigo, attaquant du Real Madrid, a marqué le deuxième but. Dans un bel élan de fierté, Sehrou Guirassy a réduit l'écart pour le Sily National à la 36ème minute. Cependant, en début de seconde période, le Brésil est reparti de l'avant avec le troisième but marqué par le défenseur du Real de Madrid, Eder Militao à la 47ème minute. Voulant probablement briller dans le stade de leur rival, le FC Barcelone, un autre joueur du Real Madrid, Vinicius Junior, a également participé à ce festival offensif en inscrivant le quatrième but brésilien à la 88ème minute. Cette belle victoire constitue un sérieux avertissement pour les partenaires de Sadio Mané qui rencontre le Brésil le 20 juin prochain.