Proche de la sortie à Chelsea, Batshuayi intéresserait un promu en Premier League

Batshuayi , joueur de Football

De plus en plus proche de la porte de sortie à Chelsea, Michy Batshuayi pourrait rebondir en Premier League. Leeds, récent champion de Championship et promu, s'intéresserait au Diable Rouge de 26 ans, rapporte le Daily Mirror.

Alors que Leeds United va retrouver la Premier League la saison prochaine après 16 ans d’absence, le club entraîné par Marcelo Bielsa ne semble pas vouloir jouer le maintien. Après avoir évoqué un intérêt pour Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic, Leeds se pencherait sur le cas Michy Batshuayi.

Dans la hiérarchie des attaquants, l’actuel joueur de Chelsea est relégué derrière Olivier Giroud et Tammy Abraham. L’arrivée récente de Timo Werner semble avoir encore un peu plus scellé son sort du côté de Stamford Bridge.





Une somme de 20 millions d’euros est évoquée pour un éventuel transfert, selon le Daily Mirror. Rappelons que le contrat de l’ex-joueur de Dortmund court jusqu’en 2021.