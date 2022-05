Prolongation de Mbappé : La Liga va porter plainte

Fin du suspense, le jeune prodige français du ballon rond prolonge avec le Paris Saint-Germain pour 3 ans. Le club de la capitale a annoncé la nouvelle dans la journée du samedi 21 mai dans une courte vidéo où on voit le Bondynois sur le toit du Parc des Princes prononcer : “notre histoire s’écrit ici. Ici, c’est Paris”.





Lui qui était annoncé, avec insistance du côté de l’Espagne, plus précisément au Réal Madrid, inflige là un revers de taille aux “socios” mais aussi à tout un championnat qui semblait l’attendre avec impatience. Dans un communiqué publié ce samedi, La Liga apporte la réplique en décriant la prolongation du français :“La Liga tient à préciser que ce type d'accord menace la pérennité économique du football européen, mettant en péril des centaines de milliers d'emplois et l'intégrité sportive à moyen terme. Non seulement des compétitions européennes, mais aussi de nos ligues nationales”.





L’instance dirigeante du football professionnel espagnol justifie cette grogne en faisant le bilan des caisses du club francilien : “Il est scandaleux qu'un club comme le PSG, qui la saison dernière a perdu plus de 220 millions d'euros, après avoir cumulé des pertes de 700 millions d'euros ces dernières saisons (déclarant même des revenus de sponsorings de montants très douteux) avec un coût des effectifs sportifs autour de 650 millions pour cette saison 21/22, puisse faire face à un accord de ces caractéristiques tandis que les clubs qui pourraient assumer l'arrivée du joueur sans voir leur masse salariale compromise, se retrouvent sans pouvoir le signer”.