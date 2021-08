Promouvoir la destination Sénégal à travers le sport : L’AIBD SA et la FSBB se donnent la main

L’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) S.A est déterminé à soutenir le sport sénégalais, le Basket-ball notamment, et à donner corps à la Stratégie hub aérien 2021-2025 du ministère du Tourisme et des Transports aériens. C’est dans ce cadre précis que sa direction générale et la Fédération sénégalaise de Basket-ball (Fsbb) ont paraphé une convention de sponsoring et de partenariat. La cérémonie officielle de signature a eu lieu, mardi dernier, à l’Aibd, en présence du Dg Doudou Ka, du président de la Fsbb, Me Babacar Ndiaye, des membres de l’encadrement technique et administratif de l’équipe nationale du basket, des Lionnes et Lions du basket-ball du Sénégal, entre autres.





Un partenariat gagnant-gagnant pour « bâtir le futur »





Il s’agit ici, d’un partenariat qui se veut gagnant-gagnant car, selon le Dg de l’Aibd SA, « plus la nation sera en vue dans les compétitions internationales, plus cela impactera positivement sur le tourisme et la destination Sénégal donc, améliorer le positionnement » de l’AIBD SA. Il vise principalement à « bâtir le futur ».





« Quelques heures après la remise du drapeau national à nos chères Lionnes et chers Lions du basket-ball, qui doivent participer aux Afro-basket 2021 prévus respectivement du 24 août au 02 septembre 2021 à Kigali et du 17 septembre au 26 septembre 2021 à Yaoundé, AIBD SA se fait le plaisir aujourd’hui de recevoir nos champions, à travers la Fédération sénégalaise de Basket-ball ((FSBB) pour la signature d’une convention de sponsoring et de partenariat », a laissé entendre Doudou Ka. Qui signale que, par cette convention, « AIBD SA consacre sa volonté de soutenir le sport et particulièrement le Basket, dans le prolongement de la Stratégie Hub aérien 2021-2025 du ministère du Tourisme et des Transports aériens notamment en son pilier ‘’génération de trafic’’ et avec en ligne de mire l’objectif de promouvoir la marque pays ».





« Le basket-ball a toujours été une vitrine qui participe à la promotion de la destination Sénégal »





Selon le Dg de l’Aibd SA, le basket-ball national a « toujours été une vitrine qui participe à la promotion » de la destination Sénégal. Et les performances sportives de nos équipes de Basket, qui ont eu à prendre part à plusieurs reprises à la Coupe d’Afrique ou du monde, sont autant de motifs qui le confortent dans son choix d’accompagner la FSB dans ses nouvelles ambitions de conquête de victoires futures ».





Doudou Ka a également profité de l’occasion pour transmettre « un message de gratitude pour la promptitude des Lionnes et Lions du Basket sénégalais à toujours répondre favorablement à l’appel de la nation, au prix parfois de lourds sacrifices ». Non sans manquer de rappeler « les attentes du peuple et des exigences liées à leur statut de représentants du pays » à l’occasion de cette compétition Afro-basket 2021.





« Le basket sénégalais bénéficie d’une très bonne image et d’une forte notoriété aux plans africain et mondial »





« Le basketball sénégalais bénéficiant d’une très bonne image et d’une forte notoriété aux plans africain et mondial, les attentes légitimes du peuple sont de vous voir honorer le drapeau national durant tout votre séjour en terre rwandaise et camerounaise », a-t-il lancé. Avant de donner des assurances : « Durant cette noble mission au service de la nation, soyez rassurés, chers Lions, que vous ne serez pas seuls. C’est d’ailleurs le sens et la portée de cette convention de partenariat. Ayez toujours à l’esprit que vous êtes une des précieuses locomotives sur laquelle AIBD SA entend s’appuyer pour faire face à la morosité actuelle des transports aériens particulièrement affectés par la pandémie ».





Le Dg de l’Aibd SA a également invité les Lionnes et Lions du basket sénégalais à « rester concentrés sur leur unique objectif en ayant la détermination en bandoulière pour transcender toutes les épreuves sur le chemin de la gloire ».





Ce partenariat est important à plus d’un titre pour la Fsbb