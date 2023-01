Propos de Noël Le Graët contre Zidane : Lionel Jospin sort de sa réserve

Le tollé provoqué par la déclaration de Noël Le Graët à l’endroit de la légende vivante du football français continuent de faire réagir. Personnalités politiques, sportifs, tous ont pris la défense du champion du monde 1998 avec la France. Dans ce lot de réactions, on retrouve celle de l’ancien Premier ministre français, Lionel Jospin dans les colonnes du journal l’Equipe.



« 12 juillet 1998, après avoir, comme Premier ministre et en amoureux du foot, accompagné l'équipe de France dans tous ses matchs, j'ai vu nos joueurs, guidés par leur entraîneur, Aimé Jacquet, leur capitaine, Didier Deschamps et leur meneur de jeu, Zinédine Zidane, apporter à notre pays sa première Coupe du monde », a-t-il écrit lundi.



Il ajoute : « Aujourd'hui, je n'ignore pas le travail accompli par Noël Le Graët à la présidence de la Fédération française de football et je connais les mérites qui ont valu à Didier Deschamps son renouvellement comme sélectionneur. Mais je tiens à dire simplement que Zinédine Zidane, l'immense joueur qui a illustré le sport français et le grand entraîneur de club, mérite notre admiration. Il doit être traité avec respect ».



Face à cette bronca provenant de tous bords, Noël Le Graët a présenté ses excuses : « Ces propos maladroits ont créé un malentendu. Je tiens à présenter mes excuses personnelles pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu. »