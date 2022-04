Propos sur le match Algérie-Cameroun : L’ancien arbitre Tony Chapron traite Belmadi de «médiocre»

Tony Chapron traite Djamel Belmadi de médiocre

Les propos tenus par le sélectionneur algérien Djamel Belmadi à l'encontre de Bakary Gassama, l'arbitre du matche barrage de la Coupe du monde 2022 perdu par l'Algérie contre le Cameroun, continuent de faire polémique. Outre la Fédération camerounaise de football et Patrick Mboma, l’ancien arbitre Tony Chapron a, lui aussi, été scandalisé par les déclarations du coach des Fennecs.





«C’est une insulte, mais c’est du délire surtout. C’est gravissime, ce qu’il dit. Il devrait être suspendu pour un moment, car c’est clairement un appel à la violence. Vous vous rendez compte du délire de ses propos ? (…) Il ne se rend pas compte que ce sont les Algériens qui ont raté le match. Les médiocres sont toujours comme ça, ils cherchent des boucs émissaires. C’est le cas de Belmadi», a déclaré l’ancien arbitre international français sur Canal+.





Il se dit «scandalisé par de tels propos, parce que si un jour, un arbitre se fait agresser en Algérie, on verra où sont les racines».





Très remonté, M. Chapron ajoute : «Je l’ai toujours dit, les champions trouvent des solutions et les médiocres cherchent des excuses. Typiquement, Belmadi est un médiocre.»