Protocole sanitaire, enjeux, le Réal à l’honneur… Tout savoir sur la reprise de la Liga

La reprise de la Liga Santander sera effective avec un croustillant derby Andalou entre le Betis Séville et le FC Séville, ce jeudi à 20h GMT. Cette 28e journée mettra également aux prises Majorque et FC Barcelone ou encore l'Athletic Bilbao et l'Atletico Madrid. Réal de Madrid, désigné club le plus précieux du monde, recevra Eibar de Pape Kouly Diop.





Le derby Andalou









L'enjeu du derby Andalou qui lancera la reprise de la Liga Santander sera de taille puisque le FC Séville (3e, 47 pts + 10) au classement espère accrocher une place qualificative directe pour la prochaine League des Champions. Il est talonné de près par Getafe et Réal Sociédad respectivement (4e, 46 pts, +12) et (5e, 46 pts, +12). Le Betis (12e, 33 pts, -5) est à 12 points de l'Europe.









Le classement de la Liga









L'Atletico en mode patron









L'Atletico Madrid se déplacera en terre basque pour défier l'Athlétic Bilbao le dimanche 14 juin à 12h GMT. Les Colchonéros qui ont disputé leur dernière rencontre officielle le 11 mars dernier, lors de leur brillante victoire en 8e de finale de C1, synonyme de qualification en quart de final devant Liverpool, sont à deux points du FC Séville.

Ils feront leur déplacement sans leur attaquant Ángel Correa qui a subi sa première blessure cinq ans après la dernière. Leur jeune prodige, Jao Felix, légèrement touché la semaine passée, est aussi en observation médicale.

De l'autre côté, les dirigeants basques ont prolongé le contrat du technicien Gaizka Garitano jusqu’à 2021. À noter que Bilbao (10e, 37 pts, +6) a une finale de coupe du Roi à disputer.









Gaizka Garitano, Coach Bilbao















Real Madrid veut se reprendre





Croyant fait le plus dur en terrassant (2-0) le Barça lors de la 26e journée, les hommes de Zizou ont chuté (2-1) lors de l'étape numéro 27 sur le terrain du Betis Séville. Ce qui a été lourde de conséquences puisque le Barça de Messi passait de nouveau devant. À deux unités du rival catalan, le Real de Madrid (2e, 56 pts, +30) recevra Eibar de Pape Kouli Diop (16e, 27 pts, -14), le dimanche à 17 h 30. Eibar du milieu sénégalais Pape Kouli Diop devance le premier relégable, Majorque, de deux points. Un rendez-vous à ne pas manquer pour le club de Madrid à dix journées de la fin.









La Barça pour consolider son avance









Les catalans (1e, 58 pts, +32) se déplaceront à Majorque (18e, 25 pts, -16), le samedi à 20h. Le double tenant du titre peut reléguer provisoirement les hommes de Zidane à cinq unités.









Le Real Madrid distingué !









Le Real Madrid devient le club le plus précieux du monde. Le club Merengue a été valorisé à 3.478 millions d’euros par le rapport de KPMG. Il occupe la première place devant le FC Barcelone, valorisé à 3.193 millions d’euros. L'Atletico Madrid complète le podium espagnol (voir tableau).













Le Top 15 des plus précieux clubs du monde





Date de démarrage Liga 2020/21 en téléchargement…









La date du démarrage de la saison 2020/21 est en cours de discussion. L'information est du président de la Liga, Javier Tebas. Le patron de la structure a annoncé cette semaine qu'il espère débuter la prochaine saison le 12 septembre, soit un mois de retard que la date initialement prévue.









Protocole sanitaire franchi avec succès









Les équipes ont démarré les séances de groupe au complet le lundi 1er juin passé. Le lancement des sessions d’entraînement en groupe complet représente la quatrième phase du protocole d’entraînement, élaboré par La Liga en coordination avec le Conseil Supérieur du Sport en Espagne.





La première étape avait commencé au début du mois de mai, avec des tests médicaux réalisés par tous les clubs, s'en était suivi l'entraînement individuel pour matérialiser l'étape numéro deux. La troisième étape consistait en une reprise d'entraînement en petits groupes. Elle avait été entamée le 18 mai.





Pour rappel, les autorités espagnoles avaient donné leur feu vert pour la reprise de la Liga Santander le 29 mai passé.