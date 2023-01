PSG-Al Nassr/Al Hilal : Où et quand voir le duel Messi/Cristiano Ronaldo ?

Le PSG s’offre un match amical en Arabie Saoudite en plein coeur de la saison. Pour cette semaine dans le Golfe, le club de la capitale a accepté la très juteuse offre venue d’Arabie Saoudite pour affronter une sélection composée des meilleurs joueurs des deux principaux clubs du pays. Il s’agit d’Al-Nassr et d’Al-Hilal. Cristiano Ronaldo, tout juste arrivé à Al-Nassr, en sera le capitaine, et Marcelo Gallardo, ancien joueur du PSG, en sera le coach. Une rencontre qui fera beaucoup parler, et qui se disputera ce jeudi 19 janvier.





Quelle heure et quelle stade ?





Le match se déroulera ce jeudi 19 janvier à Riyad, au stade Kind Fahd, d’une capacité de 67.000 places. Un évènement qui sera diffusé mondiailement puisqu’il pourrait être le denrier de l’histoire opposant officiellement Cristiano Ronaldo à Lionel Messi, les deux légendes du football des années 2000. La rencontre aura lieu à 18h00 françaises, soit 20h00 locales.





Quelle chaine pour voir le match ?





Pour cette rencontre, le PSG a obtenu le droit de diffuser la rencontre sur ses plateformes sur Facebook, Youtube et Twitch. Mais la rencontre sera à suivre pour les abonnés de BeIN Sports, et notamment BeIN Sports 2 qui couvrira l’évènement. La chaine qatarie a déjà surnommé cette rencontre comme « la bataille des goats », c’est à dire le duel entre les deux meilleurs joueurs de l’histoire.





Quelle compo pour le PSG ?





Christophe Galtier devrait aligner son trio offensif de gala pour débuter la rencontre, et il devra ensuite composer avec la forme de chacun. La compo probable du PSG : Navas – Bernat, Ramos, Marquinhos, Hakimi – Sanches, Ruiz, Soler – Neymar, Messi, Mbappé





La décla du coach