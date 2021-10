PSG - Angers : les Parisiens renversent les Angevins sur un pénalty litigieux !

Le PSG s'est imposé in extremis contre Angers (2-1) grâce à un pénalty qui risque de faire débat.







Après une première mi-temps moribonde où il s'est fait surprendre par Angers (0-1), le PSG s'est réveille en deuxième mi-temps. Si Rafinha manquait l'opportunité de ramener les deux équipes à égalité (54e), c'est finalement Danilo Pereira qui allait permettre aux locaux de revenir à hauteur de leur adversaire (69e), d'une belle tête sur un centre de Kylian Mbappé.









Les Parisiens ont logiquement ensuite fait le siège du but angevin pour tenter d'inscrire le deuxième but. Et ils allaient être finalement récompensés alors que M. Dechepy accordait un pénalty plus que litigieux pour Paris suite à une main de Pierrick Capelle. Un pénalty dont allait se charger Kylian Mbappé, qui allait tromper un Paul Bernardoni pourtant parti du bon côté (87e). Deux semaines après sa défaite à Rennes, Paris s'est (un peu) rassuré en reprenant provisoirement neuf points d'avance sur son dauphin, Lens, qui jouera, dimanche à 17h contre Montpellier.