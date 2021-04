PSG-Bayern (0-1) : Gueye est une machine», félicite Mauricio Pochettino

En conférence de presse, l’Argentin n’a pas exprimé de joie trop intense, malgré la qualification pour les demi-finales. Il souligne toutefois le rôle si précieux de Gueye au milieu de terrain.



Le PSG a éliminé le Bayern Munich, malgré la défaite ce mardi soir en quart de finale retour (0-1). Mais la joie reste contenue chez l’entraîneur argentin, Mauricio Pochettino, en conférence de presse.





Exprimez-vous du soulagement malgré la défaite ? Avez-vous franchi un cap ?





MAURICIO POCHETTINO. L’équipe est en demi-finale, rien de plus que ça. Je suis très content pour cela.





Le PSG devient-il le favori de la Ligue des champions ?





On a éliminé le Barça en 8es, on a sorti le Bayern Munich en quarts de finale. On méritait les deux qualifications. Je ne crois pas que le PSG soit le favori. Chelsea s’est qualifié aussi. Ce mercredi, nous verrons Manchester City face à Dortmund et le Real Madrid face à Liverpool.





Pouvez-vous nous raconter cette fin de match à suspense depuis le banc ? Qu’avez-vous changé sur le plan tactique entre les deux matchs ?





J’étais calme sur la touche, concentré sur le jeu. J’essayais d’aider l’équipe depuis l’extérieur du terrain. Sur le plan tactique, on a corrigé des choses, surtout sur le plan défensif.

Qu’avez-vous appris de nouveau après ces deux matchs ?





On se connaît mieux de jour en jour. Avoir cette relation avec une équipe prend du temps. Il y a de la confiance qui s’installe. On se découvre mais je ne relève rien de spécial.





Idrissa Gueye a confirmé son niveau. Qu’avez-vous pensé de sa prestation ?





Quand il est sorti, je lui ai dit : Tu as été une machine. Je l’ai félicité ; car je crois qu’il a réalisé un très grand match.





L’animation offensive a été efficace, le repli défensif également. Comment avez-vous convaincu les attaquants de cela ?





Avec ballon et sans ballon, le plus important est de se comporter comme une équipe. Depuis le premier jour, c’est notre défi à intégrer.





Comment jugez-vous le match de Colin Dagba ?





Il a fait un grand match, face à un joueur très bon comme Coman.





Quelle équipe préférez-vous entre Manchester City et Dortmund ? Estimez-vous que votre équipe peut battre n’importe quel adversaire ?





Nous avons joué contre le Barça sur deux matchs et l’avons éliminé. Nous avons éliminé le Bayern Munich en quarts de finale. On ne choisit pas une équipe. On essaie d’éliminer l’équipe qu’on affronte.