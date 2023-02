PSG-Bayern : "il a été brillant", Nagelsmann défend Pavard après son carton rouge

Julian Nagelsmann, entraîneur du Bayern Munich, n’accable pas Benjamin Pavard après son carton rouge en fin de match. Il salue la performance du Français et regrette son absence au retour.



Le Bayern Munich devra se passer de Benjamin Pavard (26 ans) le 8 mars prochain (21h, sur RMC Sport) pour le 8e de finale retour de la Ligue des champions face au PSG. Le défenseur français sera suspendu après avoir été expulsé à l’aller, mardi. Déjà averti pour une faute sur Neymar en première période (26e), le champion du monde 2018 a écopé d’un deuxième jaune pour un dangereux tacle en retard sur Lionel Messi dans les arrêts de jeu (90e+2).



Dépassé par une accélération de l’Argentin, il a fauché ce dernier juste avant l’entrée de la surface de réparation dans une sorte de sacrifice pour éviter une action dangereuse devant son but. Julian Nagelsmann, son entraîneur, ne l’a pas accablé et a même mis en avant sa belle prestation.



"C’était du 50-50, entre tacler ou non"



"Le carton rouge, ce n’est très bon d’autant que ‘Benji’ a fait un match brillant, a confié le jeune technicien (35 ans) en conférence de presse. C’était une situation difficile avec beaucoup de vitesse chez Messi. C’était du 50-50, entre tacler ou non. Ce n’est pas très bon pour le match retour mais c’est comme ça. Aujourd’hui, il a été brillant donc c’est important."



Aligné dans l’axe droit d’une défense à trois, Pavard a livré une copie plutôt bonne en contenant Neymar avec lequel il s’est un peu accroché en première période. Il a notamment asséné un coup de coude au Brésilien sur une intervention non sanctionnée par l’arbitre. Précieux dans les relances, il s’est aussi créé une grosse occasion en deuxième période mais sa tête a été repoussée par Gianluigi Donnarumma (64e). Après l’entrée de Mbappé, il a glissé dans l’axe gauche de la défense, laissant Upamecano s’occuper de la flèche française.



Malgré l’absence d’un de ses pions en défense, Nagelsmann ne s’inquiète pas pour le match retour et promet de trouver des solutions pour contrer Kylian Mbappé qui sera titulaire, sauf nouveau pépin d’ici là. "Son entrée a réveillé les joueurs parisiens, a-t-il reconnu au sujet de l’attaquant français. Le PSG avec Mbappé est meilleur que sans Mbappé. Mais au retour on aura de bonnes idées pour le contrer et on peut leur faire mal en attaque."