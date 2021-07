PSG : C’est fait, Hakimi et Ramos arrivent à Paris

Alors que le Paris Saint-Germain va reprendre l'entraînement cette semaine, la direction du club de la capitale française continue de plancher sur le mercato estival.







Après la claque reçue la saison passée en Ligue 1, et aussi en Ligue des Champions, le PSG compte bien se renforcer cet été. Suite à l’arrivée libre de Georginio Wijnaldum, considéré comme un grand coup, vu l’Euro 2021 que l'international néerlandais vient de réaliser, Leonardo se prépare à finaliser trois autres dossiers importants. En effet, si le gardien Gianluigi Donnarumma va signer au PSG, quand il aura fini son parcours à l’Euro avec l’Italie, Paris se prépare déjà à accueillir deux nouvelles recrues avec Sergio Ramos et Achraf Hakimi. En quête de renforts dans son secteur défensif, le PSG va donc remplir sa mission dès le début de ce mois de juillet. En effet, selon les informations du Parisien, les deux défenseurs seront bien Parisiens dans les jours à venir.





Hakimi et Ramos vont bien signer au PSG





Concernant le latéral droit, les négociations sont bouclées. Ces derniers jours, l’Inter et le PSG ont trouvé un accord sur la base d’un transfert de 60 millions d’euros. L’international marocain va parapher un contrat de cinq ans au Parc des Princes. Probablement en début de semaine, sachant que sa visite médicale est programmée dans les heures à venir. Alors qu’Hakimi deviendra la deuxième recrue estivale du PSG, Ramos pourrait bien être la troisième. Libre après une très longue pige au Real Madrid, le défenseur de 35 ans vient de trouver un accord avec le PSG. Alors que les négociations portaient encore sur le salaire et la durée du contrat il y a quelques heures de cela, un terrain d’entente a donc été trouvé entre toutes les parties. Un recrutement pas vraiment validé par le vestiaire parisien, qui ne comprend pas trop pourquoi Leonardo dépense une fortune pour faire venir l'international espagnol, plus en fin de course qu’autre chose...